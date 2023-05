Il Mattino – Futuro Giuntoli? Ecco i possibili scenari

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli, facendo il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli:

“Il patron del Napoli potrebbe opporsi alla richiesta di Giuntoli di andare alla Juventus in estate. Ma il ds spingerà per andare subito perché è in cerca di nuovi stimoli dopo 8 anni in azzurro. Il dg della Juve Scanavino vede in Giuntoli l’uomo giusto per ricostruire la squadra del futuro. Decisivo un incontro con De Laurentiis nelle prossime settimane”. Si legge sul quotidiano.