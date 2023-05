CorrSport – ADL e il suo approdo a Napoli: ora tocca a lui festeggiare

ADL ha finalmente coronato la sua gestione da patron a Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente sapeva dall’inizio che, prima o poi, in terra partenopea sarebbe riuscito a togliersi più di una soddisfazione: “Aurelio De Laurentiis, nel settembre 2004, sapeva quasi tutto di sé, tranne di avere un futuro mica soltanto dietro le spalle, come avrebbe detto Gassman: e quando mise piede in uno stadio, il San Paolo di quelle stagioni incerte, e scoprì che contro il Cittadella c’erano sessantamila spettatori innamorati persi, intuì che stava per nascere un’altra vita, ricca di episodi avvincenti, di qualche piccola e impercettibile ombra, di una dimensione onirica nella quale planare dolcemente”.