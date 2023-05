Gazzetta – Giuntoli da subito al lavoro per i rinnovi di quattro azzurri

Cristiano Giuntoli è subito a lavorare per monitorare i rinnovi di ben quattro azzurri.

Dopo aver archiviato il discorso scudetto, ora toccherà al DS concentrarsi sul futuro. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “L’aritmetica certezza di titolo consente al direttore sportivo e al suo staff di cominciare a ragionare concretamente per gli scenari futuri. In attesa dell’annuncio del nuovo accordo con Rrahmani, ci sono da calendarizzare alcuni appuntamenti per i rinnovi che restano da discutere, su tutti quelli di Di Lorenzo, Zielinski, Kim e Kvaratskhelia, e bisogna individuare con convinzione gli obiettivi da inseguire. Le sorti del coreano saranno la prima preoccupazione che il Napoli dovrà fronteggiare in estate”.