CorrSport – Manchester United fortemente interessato a Kim: si può chiudere

Il Manchester United starebbe facendo sul serio per acquistare subito Kim.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il club inglese sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni e acquistare le prestazioni del calciatore. Una notizia che rimbomba nelle ultime ore, alla quale bisognerebbe aggiungere la volontà o meno del calciatore di passare ai Red Devils: una soluzione che ad oggi non può essere scartata. A fine campionato il sudcoreano sarà in Corea per un torneo estivo e da lì si deciderà il suo futuro. Ora toccherà a lui decidere.