TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Tanti cambi per Spalletti in vista del Milan

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di oggi contro il Verona. Secondo il portale Spalletti opta per il turnover in vista della partita contro l’Hellas, dando spazio ai giocatori di riserva per preservare gli elementi chiave in vista dell’importante sfida con il Milan in Champions League. Osimhen torna a disposizione, ma Ndombele è squalificato. Il Napoli scenderà in campo con un 4-3-3 che vedrà Meret in porta e Bereszynski, Ostigard, Kim (squalificato in Champions come Anguissa) e Olivera in difesa. A centrocampo Demme sarà il playmaker assistito da Anguissa ed Elmas. In attacco Politano ed Zerbin agiranno sugli esterni mentre Raspadori sarà la punta centrale.