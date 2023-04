CorrSera – Il Prefetto mette De Laurentiis sotto scorta. Tutto ciò per le minacce degli ultras

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla decisione di mettere De Laurentiis sotto scorta da parte del Prefetto di Napoli. Secondo il quotidiano le indagini sui disordini in curva B durante la partita di campionato col Milan hanno evidenziato minacce significative verso il presidente. Nonostante le voci di una possibile tregua, il rapporto tra De Laurentiis e gli Ultras si sta deteriorando a causa dei loro comportamenti inappropriati durante l’ultima partita di campionato in casa contro il Milan. I tifosi hanno espresso il loro dissenso contro i prezzi dei biglietti delle curve e le restrizioni sull’utilizzo di striscioni e bandiere all’interno del Maradona. Durante l’evento, i supporters partenopei hanno scelto di protestare in silenzio.