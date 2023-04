CdS – Osimhen ritorna in gruppo! Deciderà poi Spalletti se preservarlo o concedergli uno spezzone di gara

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano si era rimasti a quel Torino-Napoli 0-4 quando con la doppietta del nigeriano, si è assistito a un momento epico in cui le leggi della fisica e della banalità sono cadute, e anche l’uomo del vento ha sfidato la gravità come LeBron James o Michael Jordan. Dopo l’ infortunio e l’assenza per alcuni match Osimhen è finalmente tornato in campo pronto a lottare al fianco del Napoli. L’attaccante azzurro è stato convocato. Durante la partita poi si valuterà la possibilità di farlo giocare per alcuni minuti per introdurlo gradualmente nella squadra. La sua presenza in campo nel quarto di finale era prevista fin dal suo ritorno dalla nazionale.