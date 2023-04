L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen in vista della gara contro il Verona. Secondo il quotidiano il centravanti nigeriano sarà tenuto in panchina per il match di quest’oggi contro i gialloblù per essere utilizzato solo in caso di necessità. Sarà dunque una sorta di preparazione per il match di martedì sera al Maradona contro il Milan.