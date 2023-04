Stasera, su Canale 5, andrà in onda uno speciale del TG5 che si soffermerà su Napoli, intervistando grandi personalità di spicco della città; tra questi, anche il presidente De Laurentiis, che ha toccato diversi temi.

In primis, il presidente ha parlato della gara di ritorno contro il Milan, in cui gli azzurri si giocheranno l’accesso alla semifinale:

“Noi abbiamo due squadre, non una. E poi Spalletti è un maestro, è una garanzia assoluta. Sono sicuro che sarà una bellissima partita martedì”.

Poi, il presidente si è soffermato sul momento che vive sulla città e su cosa significhi Napoli per lui:

“Nel mio cuore Napoli è un’apertura verso l’ipocrisia e le regole stupide: Napoli è libertà mista a grandissima fantasia. Basta dare un’occhiata al cinema, alle serie tv, alla musica; Napoli sta rinascendo nella quale la città è protagonista”.

Sul ritorno dei turisti: “Stanno tornando a venire in città tanti stranieri e tanti americani e fossi nelle istituzioni, organizzerei un comitato per accogliere queste persone. Anzi, anche per gli altri turisti italiani che vengono da altre città”.

Poi, sullo Scudetto: “Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio e riportare lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni. Maradona? Quell’epoca è diversa, i tempi sono cambiati. Oggi il calcio è un’altra cosa rispetto agli altri anni”.

Sul suo essere tifoso: “Sono un tifoso silenzioso perché sono attentissimo a quello che succede sul campo. E per questo motivo sono capace di mordermi la lingua”.

Poi, ha chiosato sul ritorno con il Milan: “Sarà una bellissima partita. Abbiamo costruito una squadra che è una squadra e un gruppo unito e vedrete che questo farà la differenza al ritorno”.