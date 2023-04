CdS – Il Verona nel destino del Napoli! Dalla mancata qualificazione in Champions all’opportunità di fare la storia

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Napoli e Verona e quello che questa partita ha rappresentato negli ultimi anni per il club azzurro. Secondo il quotidiano ADL annunciò una nuova era per il Napoli dopo la sconfitta 3-1 contro i discepoli di Juric il 24 gennaio del 2021, con una serie di telefonate a Benitez che hanno segnato la fine del passato. Aveva anche contattato insistentemente già Luciano Spalletti, che aveva preso tempo per riflettere sulla decisione. Alla fine però ha deciso di confermare Gattuso e si è reso conto che il Verona sarebbe stato un avversario temibile in maggio. La stagione è stata un disastro con nove sconfitte e l’eliminazione dalla Europa League per mano del Granada. De Laurentiis si mise al lavoro per pianificare il futuro della squadra, dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League contro il Verona. Contattò diversi allenatori e infine scelse Luciano Spalletti come guida tecnica. Ora dopo aver preso decisioni radicali, è tempo di abbandonare il passato e tuffarsi completamente nella Storia che accoglie tutti a braccia aperte.