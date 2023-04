CdM – Il Napoli torna in trasferta e tornano gli ultras con le loro bandiere, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul tifo organizzato che sarà presente in occasione della trasferta di Lecce. Secondo il quotidiano il tifo organizzato avrà accesso a bandiere, striscioni, tamburi e megafoni durante la trasferta a Lecce venerdì prossimo. Tuttavia, questi strumenti non sono consentiti nelle curve del Maradona in seguito agli scontri con i supporters romanisti dell’8 gennaio scorso. Inoltre, si sono verificati episodi simili con quelli dell’Eintracht Francoforte a Napoli, nonostante il divieto di trasferta.