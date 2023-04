CdS – Spalletti pensa a delle rotazioni anche a centrocampo. Scalpitano Elmas e Ndombele

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Spalletti in vista della trasferta di Lecce. Secondo il quotidiano la scelta di Olivera dipende dal livello di fastidio causato dalla lombalgia. Con Anguissa, Lobotka e Zielinski che hanno sostenuto un grande sforzo con le Nazionali,il desiderio di intervenire sta cominciando a farsi sentire a Castel Volturno. Per questo il tecnico starebbe pensando di schierare Elmas e Ndombele. Il nuovo acquisto dalla Sampdoria, Bereszynski, ha avuto una difficile stagione in cui è stato utilizzato solo durante la coppa Italia con la Cremonese e rimanendo sempre in panchina. Il suo debutto era atteso ma l’infortunio subito in Nazionale gli ha privato dell’opportunità di giocare contro il Milan e probabilmente anche contro il Lecce.