Il Mattino – Varie ipotesi per la festa Scudetto! I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle varie ipotesi per la festa Scudetto del Napoli. Secondo il quotidiano la città è pronta a celebrare la vittoria del Napoli con una serie di feste, anche se lo scudetto si conquisterà all’ultima giornata. Tutte le istituzioni sono coinvolte in questa mobilitazione per festeggiare il titolo che tutti danno per scontato. Anche se Spalletti potrebbe non esserne entusiasta, la città è unita nella speranza della vittoria. Il Comune sta valutando l’idea di offrire un tour su pullman scoperto per visitare i simboli della città. E’ al vaglio anche la decisione di organizzare un party sulla Msc Crociere nel golfo, anche se ci sono stati alcuni ostacoli logistici che stanno ritardando la pianificazione dell’evento.