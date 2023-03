Gazzetta – ADL vuole blindare Spalletti: si potrebbe profilare un rinnovo fino al 2025

ADL e Spalletti: una storia d’amore che potrebbe durare altri due anni.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, potrebbe profilarsi un prolungamento del contratto di altri due anni, nonostante sia già possibile attivare l’adeguamento di un altro anno, fino al 2024, da contratto. Ecco quanto emerso dalla Rosea: “Il presidente attenderà il momento giusto per blindare il tecnico. Cosa che potrà fare con una semplice pec entro il 30 giugno. Ma non è con un atto unilaterale amministrativo che potrà partire un nuovo accordo, motivo per cui De Laurentiis attenderà il momento giusto per parlare col suo allenatore – definito in tempi non sospetti, dicembre 2021 il migliore che abbia mai avuto – e magari proporgli un biennale per far sì che il ciclo che in questa stagione ha avuto il suo battesimo trovi una continuità”.