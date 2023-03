Gazzetta – Spalletti dovrà fare a meno di ben 16 azzurri impegnati in Nazionale

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di ben sedici calciatori azzurri in questa sosta per le Nazionali.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui convocati in casa Napoli che saranno in giro per il mondo. Stesso numero per il Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato e nel doppio confronto in Champions League: “Anche

Luciano Spalletti, che ha cominciato il conto alla rovescia per il primo scudetto della carriera, probabilmente non ha fatto i salti di gioia quando ha visto l’elenco dei giocatori che hanno fatto le valigie: anche il Napoli infatti ne ha visti partire sedici, compresa la coppia d’oro Osimhen (Nigeria)- Kvaratskhelia (Georgia), anche se quelli che andranno più lontani saranno Kim e Olivera che martedì si sfideranno a Seul nell’amichevole Corea del Sud Uruguay”.