CorrSport – Accoglienza super per la Nazionale a Napoli: entusiasmo da brividi

I calciatori e lo staff dell’Italia hanno ricevuto nella giornata di ieri un’accoglienza fuori dal normale a Napoli.

Tanto entusiasmo per gli uomini di Mancini nel prepartita di Italia-Inghilterra. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato rimarcando l’euforia con la quale Napoli, già dipinta di azzurro per la festa scudetto, ha voluto dare il suo grandissimo contributo per il ritorno della Nazionale sotto il Vesuvio: “Sempre azzurro è. Non capita quasi mai, soprattutto nelle grandi città, che arrivi la Nazionale per una gara di qualifi – cazione agli Europei e trovi le strade imbandierate d’azzurro. A Napoli è stato così per Italia-Inghilterra. Ovviamente striscioni e bandiere non erano stati pensati per i ragazzi di Mancini, ma per una volta il timing è stato perfetto. La Nazionale è arrivata all’ombra del Vesuvio nel cuore della preparazione ai grandi festeggiamenti per lo scudetto. Una città entusiasta che può godersi tre calciatori del Napoli con l’altra maglia azzurra: Di Lorenzo titolare, Politano e Meret in panchina”.