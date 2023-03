Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida con l’Atalanta al ‘Maradona’. Queste le sue parole:”Abbiamo lavorato tanto in settimana, abbiamo provato le nostre tattiche e quello che dobbiamo fare in partita. La partita con la Lazio è stata diversa rispetto al nostro solito, sappiamo cosa dobbiamo fare oggi. Sicuramente quella di oggi sarà una bella partita, siamo pronti, siamo in casa e vogliamo prendere i 3 punti, che è per noi importantissimo“.