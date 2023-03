Il centrocampista olandese dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida tra Napoli ed Atalanta. Il mediano sembra aver preso un pestone al piede ma sta bene e sarà normalmente in campo per la sfida con gli azzurri. Queste le sue parole “Ho preso un pestone al piede sabato ma sto bene, adesso è tutto a posto. Non c’è nessun problema. Il mio lavoro sarà lo stesso anche senza Koopmeiners al mio fianco”.