Il Napoli si muove anche sul mercato per la sessione estiva. Secondo Calciomercato.com, Oltre ai nomi già noti di Tommaso Baldanzi dell’Empoli e di Lazar Samardzic dell’Udinese, spunta quello di Houssem Aouar del Lione. Le commissioni per portare il francese all’ombra del Vesuvio sono elevate e ci sono altri tre club europei interessati a quel profilo. Al momento, il centrocampista non ha deciso ancora la sua futura meta, ma vuole cambiare area per dare una definitiva svolta alla sua carriera.