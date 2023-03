Nani: “Il Napoli non deve fare drammi dopo la Lazio, è mancata fortuna”

Nani, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match Napoli-Lazio. Queste le sue parole: “Per il Napoli non è il caso di fare tragedie, gli azzurri hanno perso soltanto due volte in questa stagione ed hanno lo stesso un vantaggio rassicurante. La squadra di Spalletti ha comunque disputato un ottimo match, è mancata fortuna. Bisogna comunque elogiare la Lazio per la grande partita disputata, attenta e disciplinata in difesa. Merito a Sarri e comunque complimenti al Napoli per la buona partita”.