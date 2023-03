Repubblica: Napoli-Lazio, la probabile formazione scelta da Spalletti

Stasera (ore 20:45) sarà sfida tra Napoli e Lazio, partita che darà il via alla 25esima giornata di campionato. Gli azzurri vogliono regalare ancora una volta spettacolo in un Maradona sold out.

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sulla probabile formazione che Spalletti schiererà in campo. Previsto il 4-3-3 con Meret in porta, seguito da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera (sostituto di Mario Rui squalificato). A centrocampo, confermato il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski, mentre in attacco il tridente Kvaratskhelia-Osimhen-Lozano.