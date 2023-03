CdS – Napoli vs Lazio è anche Spalletti contro Sarri. Due tecnici rivoluzionari del calcio

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul duello in panchina tra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano sono due allenatori che usano il bel gioco per ottenere i risultati. Sarri apprezza l’aspetto spettacolare del gioco più di Spalletti. E c’è un altro aspetto: Sarri non è ancora riuscito a conseguire la sintesi perfetta tra il gioco e i risultati come ha fatto Spalletti questa stagione. Stesso modulo, stessa disposizione della squadra, stesso carattere forte, stesso look sportivo. Sarri ha sorpreso tutti con il suo mancato successo ad Empoli e Napoli. Oggi quando la Lazio gioca bene, ti incanta. Il problema è che non sempre risponde al richiamo del suo allenatore. Manca la continuità anche perché mancano i ricambi all’altezza dei titolari. È un problema che Spalletti non conosce, perché è stato bravo a risolverlo. Prima che Lobotka arrivasse, non era certo un regista di fama europea. Se Sarri sceglie Basic al posto di Luis Alberto, il livello tecnico della Lazio decrescerà. Se Osimhen non dovesse giocare, Simeone prenderà il suo posto con i suoi 4 gol segnati in Champions League, invece se sta fuori Immobile Sarri è costretto a rivoluzionare la squadra per sostituirlo.