Gazzetta – La profezia di ADL al primo incontro con Osimhen

Il Napoli vola sia in campionato che in Champions League. Una macchina da gol inarrestabile, portata avanti da Victor Osimhen, andato a segno anche contro l’Eintracht.

L’attaccante è in una forma smagliante e di questo può sorridere Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro ha da subito creduto nelle potenzialità del nigeriano, tanto che al loro primo incontro a Capri gli disse: “Insieme vinceremo lo scudetto”. Una profezia che potrebbe avverarsi a fine stagione, così come il sogno pronunciato da Osimhen in risposta a quanto dichiarato da ADL, cioè “I want to win Champions”.