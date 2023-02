Buta dell’Eintracht: “Possiamo vincere a Napoli, non servono miracoli…”

Il terzino destro dell’Eintracht Aurélio Buta ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta della squadra tedesca contro il Napoli di Spalletti.

Questo quanto affermato dal portoghese: “All’inizio abbiamo giocato bene e potevamo anche passare in vantaggio. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Il Napoli sta facendo una stagione incredibile. Osimhen è un grande attaccante con una stagione eccezionale finora. Certo, giocare contro di lui non è stato semplice. Tutto è ancora aperto, possiamo vincere a Napoli. Non servono miracoli, crediamo in noi stessi e sappiamo cosa possiamo fare. Dobbiamo dare il massimo”.