ADL a TNT Mexico: “Lozano a me piace molto, spero possa rimanere…”

Nel corso del pre-partita di Eintracht-Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni a TNT Mexico.

Il presidente del club partenopeo si è soffermato su Hirving Lozano e sulla questione rinnovi contrattuali. Ecco quanto detto: “A me piace molto Lozano, gioca quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore. Ha cambiato diversi agenti, per cui adesso dobbiamo incontrare i nuovi e parlare del suo futuro. Mi auguro che possa rimanere ancora a lungo nel Napoli. È un giocatore straordinario con delle grandi accelerazioni, che fa segnare tanti gol e a volte li segna anche lui. Io sono molto bravo a fare i contratti, per cui quando vengono da me sono bloccati, non sarà difficile trattenerli. Però, mai dire mai, perché delle volte ci sono delle offerte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Quindi, non si sa mai”.

Poi, parentesi sulla rendimento della squadra: “Avevo previsto che sarebbe stata una grandissima stagione, perché quando tu hai da troppo tempo gli stessi giocatori, questi anche se sono bravissimi diventano demotivati. Invece, i nuovi che abbiamo individuato con un gran lavoro di scouting, si sono dimostrati subito affidabili. Non è il Napoli dei singoli, ma è il Napoli del gruppo. Sono 14 anni che giochiamo in Europa, forse l’unica squadra italiana. È stato bello inventarci i vari Cavani, Lavezzi, Higuain. Il fatto che adesso abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia, Anguissa e compagnia bella, farà dire al Napoli la sua per tanto tempo”.

Infine, sulla Superlega: “Non si può pensare ad un torneo per pochi eletti, per me è una grande stupidaggine. Bisognerebbe sedersi a tavola con la UEFA e dire: come possiamo portare 10 miliardi? Il problema è che mancano i soldi, si gioca troppo, i giocatori appartengono ai club e c’è il rischio di incidenti che nessuno ti ripaga. Soprattutto, si stanno tenendo in poca considerazione i tifosi. Vorrei dire alla UEFA: senza i tifosi, il calcio muore! Ma il tifoso è tifoso innanzitutto del campionato nazionale, poi ci sono le coppe europee. Facciamo un unico torneo internazionale che porti 10 miliardi sul tavolo: la UEFA potrebbe lasciar fare alle Leghe europee e limitarsi ad un lavoro di segretariato“.