L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano l’obiettivo principale del Napoli per sostituire Zielinski è Georgiy Sudakov ma il costo del suo cartellino è molto alto. Per questo il club partenopeo ha cerchiato in rosso altri due nomi per il centrocampo. Piacciono infatti anche Ugarte del Psg e Manu Koné del Mönchengladbach. Intanto alla base tornerà Folorunsho dall’Hellas Verona.