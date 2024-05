Di Marzio: “Pronti 100 milioni del PSG per il cartellino di Kvaratskhelia. Ora tocca al Napoli accettare o meno”

L’apertura della finestra di calciomercato estiva è alle porte ma le voci di mercato sono già incessanti. Dopo la partenza ormai decisa di Victor Osimhen (attendendo l’offerta giusta da parte di club esteri), il Napoli potrebbe dire addio anche a Khvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato internazionale Gianluca Di Marzio, il PSG starebbe pensando sul serio al talento georgiano: “Dopo l’addio a parametro zero con Kylian Mbappé, il PSG guarda dunque in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club francese ha messo sul tavolo del tavolo ben 100 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia“.

“Toccherà dunque adesso al Napoli (che sta definendo con Conte) decidere se accettare o meno” conclude il noto giornalista.