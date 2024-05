L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli non molla Alessandro Buongiorno del Torino: è lui l’obiettivo principale per la difesa azzurra. Il capitano granata è’ da tempo nei radar azzurri, che avevano già bussato alla porta del Torino con un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus. Cairo voleva scatenare un’asta aspettando la Premier League, ma l’arrivo di Conte può cambiare le carte in tavola. Buongiorno è il primo obiettivo per la difesa del Napoli. Il club di De Laurentiis lo segue da tempo e ne apprezza qualità umane e tecniche. Conte approva in quanto ama giocatori aggressivi capaci di esaltarsi nei duelli individuali”.