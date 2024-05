Gazzetta – Conte e il Napoli: un matrimonio che s’ha da fare

Antonio Conte potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il tecnico salentino vorrebbe il Napoli e il Napoli viceversa lo vorrebbe fortemente: “Chi può dare credibilità e prestigio al nuovo ciclo Napoli dopo un fallimento così clamoroso? Tre domande, un unico profilo: Conte. Per questo, ieri, il presidente ha bluffato quando ha parlato di dieci giorni. Anche lui ha fretta di annunciare il nuovo allenatore, ma i contratti del Napoli sono sempre molto complessi e curati in ogni piccolissimo dettaglio. È stata la forza di De Laurentiis fin qui e anche stavolta sarà così. I diritti d’immagine qui sono trattati imaniera speciale, serve tempo per sistemare tutto, ma il punto di partenza è già solido: Conte vuole il Napoli e il Napoli ha tremendamente bisogno di Antonio”.