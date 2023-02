Prima pagina – Gazzetta: “I marziani di Napoli, scudetto sempre più vicino”

Il ventesimo successo in Serie A arriva al Mapei Stadium, un campo ostico per il Napoli che spesso si è visto rimontare dal Sassuolo. Addirittura sono arrivate delle sconfitte. Il gol di Laurienté, annullato poi dal Var, ha fatto un po’ tremare gli azzurri che hanno poi saputo gestire il vantaggio. Era arrivato anche il terzo gol firmato da Simeone, in seguito annullato. L’edizione odierna di Gazzetta dedica il taglio in alto al Napoli.

“I marziani di Napoli” titola la rosea riferendosi a Kvaratskhelia e Osimhen, “travolto anche il Sassuolo”. Poi aggiunge le parole di Spalletti in conferenza stampa: “Ora sotto con l’Eintracht”. Infine, fa un po’ di conti: “Kvaratskhelia, 22 e Osimhen 24. In questo campionato hanno segnato 28 gol. Il nigeriano 18 e il georgiano 28”.