GdS – Da valutare le condizioni di Osimhen uscito affaticato ieri. Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano una smorfia, la camminata ciondolante, la mano che finisce sul flessore destro. L’ennesima partita straripante, le ultime immagini di Osimhen sul prato del Mapei Stadium trasmettono quantomeno apprensione. Il nigeriano è uscito in coda al match, per un problemino che Napoli si augura sia solo passeggero. Perché martedì c’è la Champions e questo Osimhen, non si può regalare a nessuno. Con lui si parte sempre 1-0, e non è una frase tanto per dire.