L’uragano Kvaratskhelia si abbatte anche sul Sassuolo. Le pagelle dei quotidiani per il georgiano

Kvaratskhelia è stato ancora una volta protagonista con la maglia del Napoli. L’esterno georgiano è stato autore di una prova fantastica contro il Sassuolo, riuscendo ad essere l’uomo in più. Non a caso, l’azzurro è stato elogiato dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport gli dà 7.5. Gol alla Kvaradona prendendo palla da centrocampo e “giocando” con gli avversari. Quando parte palla al piede, difficilmente delude. Il Corriere dello Sport dà un 8. Salta Lopez come alla play, slalom speciale e colpo da biliardo. Il decimo gol in campionato è un inno alla tecnica, alla rapidità e alla cazzimma. Anche Il Mattino dà 8. All’arte unisce la concretezza. Anche quando sembra che stia sonnecchiando, appena vede il pallone diventa una mina vagante.