Repubblica – Caso Osimhen, Napoli sotto accusa: la segnalazione arriva dalla Francia

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla questione del cartellino di Victor Osimhen. Il suo arrivo a Napoli e la trattativa con il Lille è sotto processo da parte della Procura di Napoli, la segnalazione sarebbe arrivata proprio dalla Francia:

“Dopo le perquisizioni scattate a giugno a Castel Volturno, ora la Finanza sta frugando nelle email, nelle corrispondenze e negli estratti dei computer sempre per approfondire su quanto accaduto tra Napoli e Lille in occasione della cessione di Osimhen. La Procura del capoluogo campano ha così chiesto altri sei mesi per indagare su questa operazione chiusa nel 2020 per 71 milioni e 250.000 euro, 50 dei quali però pagati cash e altri 19,9 via plusvalenze ritenute però fittizie dai magistrati considerando quattro giocatori di cui tre “primavera”.

Se dalle ricerche dovessero emergere elementi nuovi, il procedimento sportivo archiviato ad aprile 2022 escludendo illeciti potrebbe sorprendentemente riaprirsi, proprio come accaduto per la Juventus con l’inchiesta “Prisma”. A far riaccendere la vicenda riattivando i riflettori sul Napoli è stata anche l’autorità giudiziaria francese. La “Juridiction Interrégionale Spécialisée”, infatti, indaga anche sull’operazione relativa al centravanti nigeriano e ha messo nel mirino quattro ex dirigenti del Lille (che rispetto alla trattativa Osimhen ha nel frattempo cambiato proprietà). Nel pieno delle varie verifiche ha inviato una “domanda di assistenza” ai colleghi napoletani. E dunque anche per questo motivo è ripartito il tutto”.