CdS – Elmas, l’uomo in più del Napoli. Spalletti lo ha reso un top player

Eljif Elmas è l’uomo in più del Napoli. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spaio al centrocampista azzurro che in questo girone d’andata si è distinto rendendosi protagonista quando chiamato in causa;

“Non c’è scritto Elmas nel tabellino dell’Arechi, ma è stato lui a propiziare il gol di Osimhen con quel tiro dalla distanza rimesso in gioco dal palo. Il macedone è la grande sorpresa di questa stagione. Ha segnato 4 gol nelle ultime 7 partite, 5 complessivi, giocando in cinque ruoli: centrale, mezzala, esterno a destra o sinistra, trequartista. Ovunque ha lasciato tracce di sé. Spalletti lo elogiò in pubblico, a Dimaro, due estati fa, appena si accomodò in panchina. Seguirono i fatti: lo scorso anno ha collezionato più presenze di tutti (46) pur giocando meno di altri. Però Elmas c’era sempre e quest’anno si sta ripetendo. Avverte la fiducia dell’allenatore e ora anche dell’ambiente”.