Sky – La probabile formazione con cui il Napoli domani affronterà la Salernitana. Scelto il sostituto di Kvara

Il Napoli domani sera affronterà all’Arechi la Salernitana di Davide Nicola senza Khvicha Kvaratskhelia, fermato dall’influenza negli ultimi giorni. La redazione di Sky Sport ha quindi dato la probabile formazione con cui il Napoli potrebbe scendere in campo domani. Al posto del georgiano dovrebbe giocare Elif Elmas, che ha già più volte sostituito il 77 in sagione. In attacco c’è un ballottaggio sulla fascia destra, perché dovrebbe partire dal primo minuto Hirving Lozano al posto di Politano. Per il resto l’11 iniziale dovrebbe essere quello solito, con Mario Rui che dovrebbe riprendersi il posto da titolare dopo la panchina in Coppa Italia. Questa la probabile formazione azzurra:

Napoli 433 – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahmani; Mario Rui; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Lozano; Osimhen; Elmas