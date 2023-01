Spalletti: “Sono molto soddisfatto della crescita dei ragazzi, Elmas sta facendo vedere quanto vale”

Il mister Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita di domani contro la Salernitana all’Arechi. Al mister azzurro è stato chiesto anche della crescita di Elmas e del suo miglioramento nel corso di quest’utima stagione. Queste le sue parole: “Tutti stanno crescendo e per questi sono soddisfatto di tutti, al di là di alcuni particolari che abbiamo pagato caro nella nostra mancanza nella sfida di martedì. Elmas sta facendo vedere il suo valore, giocando più spesso ma anche in modo più facile, mette sempre tutto in campo. Un bambino gli disse ‘Elmas tu corri sempre’, ma lui dà sempre tutto in campo. Sarà sicuramente del match, merita di giocare in questo momento”.