Fiorentina-Napoli Primavera – Gli azzurrini vengono beffati all’ultimo e i viola si impongono per 2-1

Alle ore 16 c’è stato il match valevole per la giornata 15 del Campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Napoli. I ragazzi di mister Frustalupi arrivavano al match forti della doppia vittoria contro la Juventus della settimana scorsa, per cercare di scalare la classifica. I viola passano in vantaggio al minuto 24 con un gol di Toci con la difesa azzurra che rimane troppo ferma. Nella ripresa gli azzurrini attaccano e al minuto 55 arriva il pareggio di Sahli, che spinge i giovani azzurri a cercare la vittoria. Nel finale il Napoli prova a trovare il gol della vittoria con tantissime azioni d’attacco ma al minuto 94 Vitolo batte Boffelli e fa 2-1 per i viola, grande beffa per gli azzurrini che escono sconfitti dopo un gran forcing in cerca del gol.