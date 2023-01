Juventus, caso plusvalenze: la procura federale chiede 9 punti di penalizzazione

Il caso delle plusvalenze in casa Juventus che aveva scosso il campionato negli ultimi mesi, ha nuovi aggiornamenti. Dopo le indagini, sono arrivate le richieste della procura federale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la prima richiesta riguarda i punti di penalizzazione. Per l’esattezza, la procura ne ha chiesti 9 per la società bianconera. Richiesti inoltre 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini e 12 mesi per tutti altri consiglieri della Juventus.