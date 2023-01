El Pampa Sosa: “Avevo tutti contro, ma ho tifato Napoli”

Durante la trasmissione Fuorigioco, in onda su Tele A, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa. L’argentino, legato al club azzurro dalla fantastica esperienza da calciatore, ha parlato della vittoria del Napoli contro la Juventus.

Ecco le parole del ‘Pampa’: “Ho visto Napoli-Juventus a Milano, ho tifato naturalmente per gli azzurri e avevo tutti contro. Potete immaginare come sia stato bello poi festeggiare la vittoria: ho avuto i brividi addosso. Per rispetto allo spettacolo che ho visto e alle mie convinzioni calcistiche, quel weekend, dopo Napoli-Juventus, non guardato nessun’altra partita”