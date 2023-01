Gazzetta – Spalletti ha reso tutti importanti: Elmas ne è l’esempio lampante

Eljif Elmas sta vivendo una stagione da sogno con la maglia del Napoli.

Spalletti ne ha plasmato la capacità di inserirsi in ogni contesto e di essere decisivo in diverse occasioni, tante occasioni. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ad oggi risulta essere uno dei calciatori che hanno beneficiato maggiormente del lavoro complessivo e stimolante svolto dal tecnico azzurro su tutta la rosa: “Eljif ha saputo calarsi perfettamente nel ruolo del dodicesimo uomo, come il sesto nel basket, che deve essere capace di entrare in partita per sistemare equilibri o assicurare più spinta. Ha saputo sostituire brillantemente Kvaratskhelia, in novembre. E non solo: a Genova contro la Samp ha portato la sua freschezza da mezzala in una squadra che arrivava dalla sconfitta contro l’ Inter e aveva bisogno di ripartire in fretta. A Marassi ha fatto bene, ma appena uscito Kvaratskhelia ne ha preso il posto in alto a sinistra, procurando e poi realizzando il rigore del 2-0. E mostrando così di saper interpretare bene ruoli e momenti diversi di una gara. Tanto che Spalletti lo ha riproposto nella ripresa con la Juve, quando temeva che sul lato destro i bianconeri potessero ripartire. Ha preferito Elmas a Lozano e la scelta è stata ancora azzeccata”.