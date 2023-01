Salvatore Sirigu e Diego Demme sono sul mercato. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla loro situazione:

“Va in campo, dentro una logica inattaccabile, chi ha avuto meno occasioni, chi deve offrire risposte che somiglino a garanzie, chi non è sul mercato (e dunque: niente Sirigu, che potrebbe andare alla Fiorentina; né Demme che ha una serie di ammiratori sparsi in Europa)”.