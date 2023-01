CdS – Napoli, Giuntoli in trattativa con l’Atalanta: pronto uno scambio tra portieri

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli è in trattativa per un’altra operazione in prestito. La società sta valutando uno scambio tra portieri con la Fiorentina: Salvatore Sirigu potrebbe finire in Viola e Pierluigi Gollini in azzurro.

“La seconda operazione di gennaio sarà un’altra manovra a costo zero. Un altro scambio di prestiti: con la Fiorentina, argomento portieri, passando per l’Atalanta. La storia è la seguente: Sirigu si sposterebbe a Firenze e invece Gollini traslocherebbe a Napoli con il benestare dell’Atalanta, titolare del suo cartellino. Il ds Giuntoli sta trattando la formula con l’Atalanta, proprietaria del cartellino: prestito secco o al massimo con diritto di riscatto”.