CorrSera – Ottimo arbitraggio di Doveri! Attua un giusto metro di giudizio

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla prestazione dell’arbitro Doveri di Roma. Secondo il quotidiano sempre corretto il metro di giudizio dell’arbitro Doveri. Dieci minuti senza interventi di Doveri anche per una generale correttezza. Continua a fischiare poco e con l’approvazione dei giocatori che non hanno mai protestato. Negli ultimi minuti del primo tempo la partita si riscalda. Anche Doveri è pronto a cambiare metro: giallo a Danilo e a un collaboratore della panchina del Napoli. Nella ripresa si comincia con rinnovata vivacità tecnica del Napoli e qualche momento di confusione. Risultato finale sorprendente per dimensioni: Doveri è stato attento nel mantenere una linea di arbitraggio corretta fino alla fine. Bene anche i due assistenti”.