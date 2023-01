Foto – Edo De Laurentiis si lascia andare alla gioia! Il gesto immortalato dalle telecamere

La gioia dei tifosi azzurri dopo il successo contro la Juventus non accenna a diminuire. Gli uomini di Spalletti hanno inflitto un sonoro 5-1 ai bianconeri, portando a dieci punti il vantaggio sugli uomini di Allegri. Dopo il 5-1 inflitto alla formazione di Allegri, il figlio del presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis esulta in modo eloquente, scatenando i tifosi bianconeri. Infatti ha voluto salutare i tifosi e telespettatori con un bel cinque in bella vista, a richiamare chiaramente la manita realizzata dalla squadra di Luciano Spalletti ai bianconeri.