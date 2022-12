CdS – Per l’affare Bereszynski occorre prima il rinnovo di Zanoli. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affare tra Napoli e Sampdoria per Bartosz Bereszynski. Secondo il quotidiano le manovre per la definizione dello scambio di prestiti con la Samp tra terzini proseguono secondo copione. Attraverso una serie di passaggi obbligati. Il primo, fondamentale, riguarda il prolungamento del contratto di Alessandro Zanoli in scadenza tra l’altro a giugno 2023. Cioè tra qualche mese. Lo scambio, però, è praticamente definito: restano da risolvere gli ultimi passaggi e poi, la prossima settimana, la storia dovrebbe chiudersi con il brindisi.