Di Napoli a Radio CRC: “I punti in palio sono più pesanti per l’Inter, il Napoli ha meno pressioni”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore.

“Inter e Napoli sono due squadre alle quali sono molto legato, i miei familiari sono tutti tifosi azzurri e ho fatto le giovanili nell’Inter. La cosa fondamentale, ad oggi, è capire come rientrano dopo la sosta, ma il Napoli ha dimostrato tanto.Spalletti ha dato tanto entusiasmo alla squadra, che propone un calcio divertente e pragmatico. I punti in palio sono molto più pesanti per l’Inter che per il Napoli, i nerazzurri hanno molte più pressioni mentre il Napoli deve semplicemente fare quello che ha fatto nella prima parte di stagione. Raspadori ha delle qualità impressionanti, ha dato un input importassimo al Napoli.”