CdS – Manca poco anche per il rinnovo di Di Lorenzo! Le cifre del contratto

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano prima di Natale ha parlato con De Laurentiis e il presidente gli ha dato appuntamento all’inizio dell’anno nuovo per parlare del rinnovo. Sarà un prolungamento praticamente a vita di un contratto che scadrà nel 2026: non è un’urgenza, bensì una scelta. Un desiderio reciproco. Un capitano è per sempre. La sua voglia di continuare a giocare in questa squadra e a vivere in questa città vale tutto ciò che lui, uomo di poche parole pubbliche e tantissimi fatti, conserva nel cassetto della sua vita privata. Parlare, del resto, serve a poco quando è il campo a raccontare per bene la storia: giocatore fondamentale del Napoli e della Nazionale. Uno che il Barcellona ha messo nella lista dei nomi importanti del prossimo mercato. Anche l’Atletico ci ha provato concretamente qualche mese fa, ma alla fine lui ha continuato a correre sulla stessa fascia con la stessa maglia e ora è anche il capitano della squadra che comanda la Serie A e che vuole, a ogni costo, lo scudetto.