Il Mattino – Cena natalizia per il Napoli, tutto organizzato dal capitano. Assente il presidente De Laurentiis

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla cena natalizia organizzata ieri dal Napoli. Secondo il quotidiano ieri sera si è svolta la cena natalizia per i calciatori del Napoli. Il tutto non è stato organizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis, ma bensì dai calciatori stessi o meglio dire da capitan Di Lorenzo. Tutta la rosa era presente all’appuntamento per dimostrare di essere un gruppo compatto in attesa della ripresa. I calciatori del Napoli si son salutati in vista delle festività natalizie. La squadra avrà qualche giorno di riposo, per poi incontrarsi nuovamente in vista dei tanti impegni. Ad organizzarla è stato il capitano azzurro. Inoltre, erano presenti anche Spalletti ed Edoardo De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis invece era assente alla cena natalizia