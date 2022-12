GdS – Se dovesse partire Lozano si guarderebbe ancora in Olanda! Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano ci sarebbe un nome nuovo per il mercato del Napoli: è quello di Jesper Karlsson, classe ’98, esterno offensivo svedese che gioca nell’Az. Lo scouting del Napoli lo segue già dalla scorsa estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il calciatore piace anche alla Fiorentina. Il Napoli ci pensa anche perché in estate potrebbe partire Lozano e quindi servirà un sostituto.