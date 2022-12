CdS – Anche Cheddira nei radar azzurri! Il marocchino può essere bloccato per giugno

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano mercato è sempre aperto e De Laurentiis vuole riempirlo di opportunità. Una di queste potrebbe essere Walid Cheddira, 24 anni, marocchino, attaccante duttile che al Mondiale si è fatto notare e che al Bari sta facendo divertire tutti. Ciò ha convinto il Napoli a puntarci con l’idea di bloccarlo subito lasciandolo per altri sei mesi nel suo attuale club per poi farlo arrivare in estate.